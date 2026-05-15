Σιένα Μίλερ: Γέννησε 3 εβδομάδες πριν και έκανε υπερατλαντικό ταξίδι με το μωρό της - Έβαλε τα κλάματα στο αεροδρόμιο (βίντεο)

ΗSienna Miller μίλησε για τη μητρότητα, λίγες μόλις εβδομάδες μετά τη γέννηση του τρίτου παιδιού της, αποκαλύπτοντας ποια ηλικία θεωρεί τελικά την πιο απαιτητική.Η ηθοποιός εμφανίστηκε στην εκπομπή The Tonight Show Starring Jimmy Fallon και αναφέρθηκε στη νέα καθημερινότητά της ως μητέρα ενός εφήβου, ενός νηπίου και ενός νεογέννητου. Η Sienna Miller έχει αποκτήσει μία 13χρονη κόρη, τη Marlowe, από τη σχέση της με τον Tom Sturridge, ενώ με τον σύντροφό της Oli Green απέκτησαν στα τέλη του 2023 μία κόρη και πρόσφατα καλωσόρισαν και το δεύτερο τους παιδί.Όταν ο Jimmy Fallon τη ρώτησε ποιο από τα παιδιά της είναι πιο δύσκολο «να διαχειριστεί», η απάντησή της ήταν ξεκάθαρη. «Θα έλεγα ότι η έφηβη κόρη μου ήταν πιο δύσκολη, μέχρι τη χθεσινή υπερατλαντική πτήση που έκανα με ένα νήπιο και ένα νεογέννητο. Το νήπιο κερδίζει πλέον με διαφορά», είπε γελώντας.Η ίδια περιέγραψε την εμπειρία της πτήσης ως «απόλυτη καταστροφή». «Δεν υπάρχει καμία διαπραγμάτευση. Το μωρό έκλαιγε, εκείνη φώναζε, και οι άνθρωποι στο αεροπλάνο με κοιτούσαν με αυτά τα βλέμματα…», ανέφερε, χωρίς να κρύψει πως όταν έφτασε στον έλεγχο διαβατηρίων ξέσπασε σε κλάματα.