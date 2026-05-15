Η Νέα Σελήνη στον Ταύρο στις 16 Μαΐου φέρνει μια νέα αρχή στα ζώδια

ΗΝέα Σελήνη στον Ταύρο στις 16 Μαΐου 2026 φέρνει μια πιο σταθερή και πρακτική ενέργεια, στρέφοντας την προσοχή σε ζητήματα ασφάλειας, οικονομικών, σχέσεων και προσωπικών στόχων. Αυτό που κάνει τη συγκεκριμένη Νέα Σελήνη να ξεχωρίζει είναι οι θετικές όψεις που σχηματίζει με τον Ερμή και τον Δία, οι οποίες ευνοούν τη διαύγεια, την καλύτερη επικοινωνία και τις αποφάσεις με μακροπρόθεσμο χαρακτήρα. Είναι μια καλή στιγμή για να οργανώσετε οικονομικά ζητήματα, να βάλετε νέες βάσεις σε σχέσεις ή να δημιουργήσετε πιο σταθερές συνήθειες στην καθημερινότητά σας. Πρόκειται για μια σεληνιακή φάση που ευνοεί τα νέα ξεκινήματα με διάρκεια και όχι τις βιαστικές αποφάσεις, ενώ επηρεάζει περισσότερο τα σταθερά ζώδια.