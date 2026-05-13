Οι φωτογραφίες της Στεφανίας Γουλιώτη από τα γυρίσματα του Μαέστρο και η αγκαλιά με την «κόρη» της

Τα γυρίσματα για την επιτυχημένη τηλεοπτική σειρά Maestro in Blue συνεχίζονται με τους συντελεστές της σειράς να μοιράζονται στιγμιότυπα στα προφίλ του στα social media. Πιο πρόσφατα η Στεφανία Γουλιώτη δημοσίευσε φωτογραφίες από τους Παξούς, όπου γυρίζεται η σειρά, δίνοντας μας και μια έμμεση πληροφορία για την εξέλιξή τους.Όπως σημείωσε «Παιδιά, χτες είχαμε Φεστιβάλ. Το τελευταίο μας μάλλον», αφήνοντας υπονοούμενο τόσο για τη διαδικασία των γυρισμάτων, όσο και για το ενδεχόμενο μίας ακόμα σεζόν.Στις φωτογραφίες η ηθοποιός φορά μια ολόσωμη φόρμα στις αποχρώσεις του μαύρου και του πράσινου, ενώ ποζάρει τόσο με τη μικρή Ελένη, που υποδύεται στη σειρά την κόρη της, όσο και με τους συναδέλφους της, όπως τον Χριστόφορο Παπακαλιάτη. Στο backround φαίνεται η παραλία, μπροστά στην οποία έχει στηθεί μία σκηνή για το επερχόμενο φεστιβάλ.Το κείμενο της λεζάντας κλείνει ευχαριστώντας τους τηλεθεατές και τους Παξούς: «Ήταν άλλη μια φορά τόαο τρυφερά και αγαπησιάρικα, σας ευχαριστούμε όλους, και ειδικά αυτόν τον μοναδικό τόπο. Τους Παξους!».