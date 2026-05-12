To denim on demin look της Φαίης Σκορδά στη συναυλία των Metallica

Στο ΟΑΚΑ για τη συναυλία των Metallica βρέθηκε η Φαίη Σκορδά το Σάββατο, 9 Μαΐου. Η παρουσιάστρια βρέθηκε στο γήπεδο για να απολαύσει τις μουσικές του ιστορικού συγκροτήματος, που βρέθηκε στη χώρα μας στο πλαίσιο της περιοδείας τους, στο πλαίσιο του #M72 World Tour, ξεσήκωσε το κοινό τόσο με δικές του επιτυχίες, όσο και με ελληνικά τραγούδια που ενσωμάτωσε στο πρόγραμμά του.Για την παρουσία της στο Ολυμπιακό Στάδιο, το οποίο γέμισαν 90,000 άτομα, επέλεξε ένα άνετο σύνολο με κύριο χαρακτηριστικό του το denim. Συνδύασε ένα wide leg denim παντελόνι με denim πουκάμισο και πολύχρωμα sneaker. Κράτησε ένα μικρό δερμάτινο cross body τσαντάκι και άφησε τα μαλλιά της ελεύθερα στους ώμους. Διατήρησε το μακιγιάζ της φυσικό με ροζ αποχρώσεις σε ρουζ και gloss να προσδίδουν χρώμα.