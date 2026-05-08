Η Λίζα Κούντροου ξεκαθαρίζει αν ο Ross και η Rachel ήταν «σε διάλειμμα» - βίντεο

«We were on a break» υποστηρίζει ο David Schwimmer κάθε φορά που η Jennifer Aniston του θυμίζει πως κοιμήθηκε με άλλη γυναίκα έπειτα από έναν μεγάλο καβγά, όταν υποδύονταν τον Ross και τη Rachel στο σίριαλ Friends, τη δεκαετία του 1990.Η συζήτηση γύρω από το αν οι Ross και Rachel από τα «Φιλαράκια» ήταν τελικά «σε διάλειμμα» φαίνεται, όμως, πως δεν θα τελειώσει ποτέ κι ας έχουν περάσει πάνω από 20 χρόνια από το τέλος της σειράς.Η Lisa Kudrow έχει τη δική της ξεκάθαρη άποψη επί του θέματος.Η ηθοποιός, που έγινε γνωστή ως Phoebe Buffay στη θρυλική σειράς, εμφανίστηκε στην εκπομπή «The Tonight Show» και όταν ο Jimmy Fallon τη ρώτησε αν το διάσημο τηλεοπτικό ζευγάρι βρισκόταν όντως «σε διάλειμμα» τη στιγμή που ο Ross κοιμήθηκε με άλλη γυναίκα, εκείνη απάντησε χωρίς δισταγμό: «Όχι» και πηγαίνοντας τη συζήτηση ένα βήμα παραπέρα, ξεκαθάρισε: «Είναι πέρα από το αν ήταν σε break ή όχι. Ήταν κακός σύντροφος!».