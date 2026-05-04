Ανησυχητική έρευνα των Ηνωμένων Εθνών: Πώς η τεχνητή νοημοσύνη οδηγεί τις γυναίκες στη σιωπή - Παύουν να έχουν δημόσιο λόγο και αποτραβιούνται

Σύμφωνα με νέα έρευνα του UN Women, η διαδικτυακή κακοποίηση με τη χρήση AI όχι μόνο αυξάνεται, αλλά επηρεάζει άμεσα τη συμμετοχή των γυναικών στη δημόσια ζωή. Δημοσιογράφοι, ακτιβίστριες και υπερασπίστριες ανθρωπίνων δικαιωμάτων βρίσκονται όλο και πιο συχνά στο στόχαστρο, με επιθέσεις που περιλαμβάνουν deepfakes και φαινόμενα που οι ερευνητές περιγράφουν ως «εικονικό βιασμό» (virtual rape).Η μελέτη, που πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του St. George στο Λονδίνο, και το εργαστήριο ψηφιακής ανάλυσης TheNerve, το οποίο έχει ιδρύσει η βραβευμένη με Νόμπελ, δημοσιογράφος, Maria Ressa, καταγράφει μια ιδιαίτερα ανησυχητική εικόνα.Περισσότερες από 640 γυναίκες από 119 χώρες συμμετείχαν στην έρευνα στα τέλη του 2025. Τα ευρήματα δείχνουν ότι το 27% έχει δεχτεί ανεπιθύμητα σεξουαλικά μηνύματα ή εικόνες , το 12% έχει δει προσωπικό υλικό να διακινείται χωρίς συναίνεση και το 6% έχει υπάρξει θύμα deepfake ή αλλοιωμένου οπτικού περιεχομένου.Οι επιθέσεις αυτές, όπως επισημαίνεται, δεν είναι τυχαίες. Αντίθετα, συχνά οργανώνονται με στόχο να πλήξουν την αξιοπιστία και τη φήμη των γυναικών, οδηγώντας τες σταδιακά σε «εξαφάνιση» από τη δημόσια σφαίρα.