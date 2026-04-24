Πώς είναι πραγματικά να παντρεύεσαι στην Ανταρκτική; Ένα ζευγάρι το έζησε – «Ο ιερέας έφτασε με παγοθραυστικό»

Ήταν ένας destination wedding διαφορετικός από τους άλλους – και σίγουρα αξέχαστος για όλους τους παραβρισκόμενους. Ένα ζευγάρι που γνωρίστηκε πριν από 12 χρόνια σε μια βάση στην Ανταρκτική, οι Paolo και Mara, επέστρεψαν στην παγωμένη ήπειρο για να παντρευτούν. Αυτή τη φορά, μάλιστα, μαζί με τα παιδιά τους.