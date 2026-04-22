Emily in Greece: Πώς φανταζόμαστε ντυμένες τις πρωταγωνίστριες της σειράς με φόντο την Ελλάδα

Είναι επίσημο: μετά από μήνες υποψίας και ελπίδας πως η σειρά Emily in Paris θα έρθει για γυρίσματα στην χώρα μας, η παραγωγή και οι πρωταγωνιστές επιβεβαίωσαν την είδηση.Αν υπάρχει ένας λόγος που παρακολουθούμε τη σειρά του Netflix, πέρα από τη δόση escapism που προσφέρει, αυτός είναι το στυλ και η ενδυματολογική επιμέλεια των αγαπημένων μας χαρακτήρων, κυρίως της Emily και της Sylvie. Είναι επόμενο λοιπόν, να σκεφτόμαστε ήδη και να φανταζόμαστε τι εμφανίσεις μπορεί να κάνουν στην χώρα μας.Η Emily, Αμερικάνα και από την πρώτη σεζόν κατηγορούμενη πως η παριζιάνικη φινέτσα δεν την άγγιξε παρά τη διαμονή της στην Πόλη του Φωτός, δεν διστάζει να είναι πρέσβειρα loud εμφανίσεων με έντονα χρώματα, prints και συχνά καθόλου πρακτικά κομμάτια. Λόγω του χαρακτήρα που έχει επιδείξει την φανταζόμαστε άνετα να κυκλοφορεί με σύνολο σε άσπρο-μπλε ειδικά αν επισκεφθεί τις Κυκλάδες και ένα εκκεντρικό καπέλο για προστασία από τον καυτό ήλιο. Η πρωταγωνίστρια της σειράς έχει ήδη στο παρελθόν επιλέξει δημιουργίες του Βασίλη Ζούλια, που της ταίριαζαν απόλυτως. Αντί για τακούνια, θα της ταίριαζαν χρωματιστά jelly shoes. Κοσμήματα με ζωηράδα που συνάδουν με το ταμπεραμέντο της θα είναι η τέλεια συμπληρωματική πινελιά.