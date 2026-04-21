Το bixie είναι το it κούρεμα του 2026 και ήδη το βλέπουμε παντού
Η τέλεια ισορροπία ανάμεσα σε pixie και bob.

Αν υπάρχει ένα κούρεμα που βλέπουμε παντού το 2026, αυτό είναι το bixie. Και ναι, έχουμε κάθε λόγο να το βάλουμε στο ραντάρ μας. Είναι φρέσκο, ευέλικτο και έχει εκείνη την effortless κομψότητα που ζητάμε όταν θέλουμε να κάνουμε μια αλλαγή στα μαλλιά μας χωρίς υπερβολές.

 
Τι ακριβώς είναι το bixie; Όπως μαρτυρά και το όνομά του, κινείται ανάμεσα σε δύο κλασικά κουρέματα, το pixie και το bob. Δεν είναι τόσο κοντό όσο ένα pixie, αλλά ούτε και τόσο μακρύ όσο ένα bob. Έχει πιο ανάλαφρη αίσθηση, περισσότερη υφή και layers που δίνουν κίνηση και σχήμα. Με λίγα λόγια, είναι η χρυσή τομή για όσες θέλουμε κοντά μαλλιά χωρίς να δεσμευτούμε σε κάτι πολύ αυστηρό.

