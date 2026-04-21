Η Ριζ Γουίδερσπουν έκανε ανάρτηση για την τεχνητή νοημοσύνη και προκάλεσε αντιδράσεις - Τι απάντησε (βίντεο)
Η Ριζ Γουίδερσπουν έκανε ανάρτηση για την τεχνητή νοημοσύνη και προκάλεσε αντιδράσεις - Τι απάντησε (βίντεο)
«Δεν νομίζω ότι οι υπολογιστές πρέπει να αντικαταστήσουν την ανθρωπότητα»
Η Reese Witherspoon βρέθηκε στο επίκεντρο συζήτησης γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη, έπειτα από δηλώσεις της που προκάλεσαν σχόλια και πλέον ξεκαθαρίζει τη θέση της.
Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός είχε αρχικά ενθαρρύνει τις γυναίκες να εξοικειωθούν με την AI τεχνολογία, τονίζοντας ότι πρόκειται για μια τεχνολογική εξέλιξη που ήδη αλλάζει τα πάντα. «Η επανάσταση της AI έχει ξεκινήσει και θέλω να μάθω όσο το δυνατόν περισσότερα», είχε γράψει.
Ωστόσο, μετά την κριτική που δέχτηκε, επανήλθε μέσω social media για να διευκρινίσει τη θέση της: «Δεν πιστεύω ότι οι υπολογιστές πρέπει να αντικαταστήσουν την ανθρωπότητα», ανέφερε, αναγνωρίζοντας παράλληλα ότι οι ανησυχίες γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη είναι απολύτως βάσιμες.
Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός είχε αρχικά ενθαρρύνει τις γυναίκες να εξοικειωθούν με την AI τεχνολογία, τονίζοντας ότι πρόκειται για μια τεχνολογική εξέλιξη που ήδη αλλάζει τα πάντα. «Η επανάσταση της AI έχει ξεκινήσει και θέλω να μάθω όσο το δυνατόν περισσότερα», είχε γράψει.
Ωστόσο, μετά την κριτική που δέχτηκε, επανήλθε μέσω social media για να διευκρινίσει τη θέση της: «Δεν πιστεύω ότι οι υπολογιστές πρέπει να αντικαταστήσουν την ανθρωπότητα», ανέφερε, αναγνωρίζοντας παράλληλα ότι οι ανησυχίες γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη είναι απολύτως βάσιμες.
