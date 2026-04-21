Κέιτλιν Τζένερ: Άλλαξαν το φύλο στο διαβατήριό της σε «άρρεν» παρά τη θέλησή της

Η Caitlyn Jenner φέρεται να μην μπορεί πλέον να ταξιδέψει στο εξωτερικό καθώς εκδόθηκε νέο διαβατήριο όπου το φύλο της αναγράφεται ως «άρρεν» παρά τη θέλησή της και σύμφωνα με μια νέα πολιτική που εισήγαγε η κυβέρνηση του Donald Trump.