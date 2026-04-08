Γιατί η υπεργαμία είναι μύθος

Ηέννοια της «υπεργαμίας» έχει γίνει τα τελευταία χρόνια ένα από τα πιο δημοφιλή επιχειρήματα σε διαδικτυακές συζητήσεις γύρω από τις σχέσεις και τη δυναμική των φύλων. Σε αρκετές από αυτές χρησιμοποιείται σχεδόν ως εξήγηση για κάθε δυσκολία στην ερωτική ζωή. Αν μια γυναίκα, για παράδειγμα, είναι άπιστη, φταίει η υπεργαμία. Αν ένας άνδρας δεν έχει επιτυχία στις σχέσεις, κατηγορεί ξανά την η υπεργαμία. Αν οι γυναίκες θεωρούνται «απαιτητικές», η υπεργαμία είναι και πάλι η υπεύθυνη.Στην πραγματικότητα, όμως, η έννοια αυτή έχει απλοποιηθεί υπερβολικά και έχει μετατραπεί σε μια εύκολη δικαιολογία που συχνά απομακρύνει τη συζήτηση από πιο ουσιαστικά ζητήματα.Τι είναι η υπεργαμίαΩς υπεργαμία (hypergamy, στα αγγλικά) ορίζεται η τάση επιλογής συντρόφου με υψηλότερη κοινωνική ή οικονομική θέση. Ιστορικά, αυτό το φαινόμενο συνδέθηκε κυρίως με τις γυναίκες και τις περιορισμένες δυνατότητές τους να εξασφαλίσουν οικονομική ανεξαρτησία.Σε εποχές όπου οι γυναίκες δεν είχαν πρόσβαση στην εργασία ή δεν ήταν αυτόνομες, ο γάμος αποτελούσε ουσιαστικά τον βασικό τρόπο κοινωνικής και οικονομικής ανέλιξης. Η επιλογή ενός «ισχυρού» ή εύπορου συντρόφου δεν ήταν απαραίτητα ζήτημα προτίμησης, αλλά συχνά θέμα επιβίωσης.