Τζένιφερ Λόρενς: Μια επίσκεψη στην πολυτελή πρώην έπαυλή της που πωλείται ξανά - Το υπαίθριο τζάκι και η πισίνα

Ήταν μόλις τον Σεπτέμβριο του 2025 όταν η Jennifer Lawrence πούλησε την έπαυλή της στο Μπέβερλι Χιλς και τώρα το ακίνητο βρίσκεται ξανά στην αγορά – και κοστίζει 500.000 δολάρια επιπλέον, δηλαδή 11,5 εκατομμύρια δολάρια. Πρόκειται για ένα σπίτι με πέντε υπνοδωμάτια και έξι μπάνια, που η ηθοποιός είχε αγοράσει το 2014 για 8,23 εκατομμύρια δολάρια – σύμφωνα με πληροφορίες, για να στεγάσει τους γονείς της, Karen και Gary, στην Καλιφόρνια.