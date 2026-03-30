Η 90χρονη μητέρα του Μπρους Γουίλις είναι εθελόντρια στο αστυνομικό τμήμα του Λος Άντζελες

Φαίνεται πως η ανάγκη για δράση και προσφορά κυλά στο αίμα της οικογένειας του Bruce Willis. Αφού ο ίδιος έχει πάρει μέρος σε πολλές ταινίες δράσης και έχει βραβευθεί για αυτές και η σύζυγός του ξεκίνησε τη λειτουργία ενός ταμείου για τους φροντιστές ατόμων με νευρολογικά προβλήματα, έγινε γνωστό πως η μητέρα του βοηθά, χωρίς ανταμοιβή, στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής όπου διαμένει.Η Marlene Willis θεωρείται σύμβολο στην Αστυνομία του Λος Άντζελες για το ακούραστο εθελοντικό της έργο. Για περισσότερα από 22 χρόνια, η 90χρονη στηρίζει εθελοντικά το τμήμα West Los Angeles της LAPD, όπου την αποκαλούν «Mrs. Willis».«Θέλω να βοηθήσω τόσο πολύ, που δεν έχετε ιδέα. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο θέλω να βοηθήσω», είπε η ίδια, εκφράζοντας την αφοσίωσή της, στο ABC News.