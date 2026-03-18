Η απίστευτη εμφάνιση της Zendaya με αιθέριο φόρεμα McQueen

Η Zendaya έφερε ανοιξιάτικο αέρα στην εμφάνισή της το βράδυ της Δευτέρας, επιλέγοντας ένα αμάνικο, floral φόρεμα McQueen για την παρουσία της στο «Jimmy Kimmel Live!» στο Λος Άντζελες. Η ηθοποιός φόρεσε μια δημιουργία από μεταξωτό georgette και σιφόν, με λουλουδένιο μοτίβο από τη συλλογή φθινόπωρο 2026 του βρετανικού οίκου. Το αέρινο φόρεμα είχε halter λαιμόκοψη που έδενε με φιόγκο στην πλάτη, ενώ απαλές αποχρώσεις του ροζ, του πράσινου και του μπλε κυριαρχούσαν. Στα αξεσουάρ κράτησε χαμηλούς τόνους, επιλέγοντας απλά σκουλαρίκια και το μονόπετρό της.



