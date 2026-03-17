Όσκαρ 2026: Η σπαρακτική στιγμή όπου ανέβηκε στη σκηνή μια μητέρα που έχασε την κόρη της σε πυροβολισμούς (βίντεο)

Η ταινία που κέρδισε το Όσκαρ Καλύτερου Ντοκιμαντέρ Μικρού Μήκους στη φετινή, 98η απονομή των κινηματογραφικών βραβείων είναι η «All the Empty Rooms», που μας ξεναγεί σε άδεια υπνοδωμάτια παιδιών που σκοτώθηκαν σε σχολικούς πυροβολισμούς στις ΗΠΑ, ενώ η οπλοκατοχή παραμένει νόμιμη.