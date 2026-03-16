H Zendaya έκανε μια εμφάνιση-έκπληξη στα Όσκαρ 2026 με Louis Vuitton
Παρουσίασε το βραβείο Σκηνοθεσίας μαζί με τον συμπρωταγωνιστή της στην ταινία The Drama, Robert Pattinson,
Η Zendaya έκανε μια απρόσμενη εμφάνιση στα 98α Βραβεία Όσκαρ χθες όπου παρουσίασε το βραβείο Σκηνοθεσίας μαζί με τον συμπρωταγωνιστή της στην ταινία The Drama, Robert Pattinson. Για την εμφάνισή της στη σκηνή, η Zendaya επέλεξε μια custom σοκολατί δημιουργία Louis Vuitton, με ασύμμετρο halter ντεκολτέ που έπεφτε κομψά πάνω στο ένα της χέρι, δημιουργώντας ένα μισό off-the-shoulder εφέ. Το σύνολο ολοκλήρωσε με ένα διαμαντένιο ρολόι και μακριά ασημένια σκουλαρίκια.
