Σπάσιμο τρίχας: Τι το προκαλεί και πώς μπορούμε να το διορθώσουμε;

Οι τρίχες που σπάνε εύκολα, ειδικά στο περίγραμμα του προσώπου, είναι ένα πολύ συχνό πρόβλημα. Αν και τα baby hairs (aka οι φύτρες) είναι φυσιολογικά στην περιοχή, οι τρίχες που συνεχίζουν να σπάνε χωρίς να έχουν την ευκαιρία να αναπτυχθούν σωστά είναι πρόβλημα.Το περίγραμμα του προσώπου είναι από τις πιο ευαίσθητες περιοχές του τριχωτού της κεφαλής, καθώς οι τρίχες εκεί είναι πιο λεπτές και εύθραυστες. Η συχνή επαφή με αυτή την περιοχή και οι συνήθειες styling που ενδέχεται να την ταλαιπωρούν είναι συχνές αιτίες για το σπάσιμο των μαλλιών.Ο πρώτος παράγοντας που οδηγεί στη σπάσιμο της τρίχας είναι η χρήση εργαλείων θερμότητας. Η χρήση εργαλείων με θερμότητα, όπως το σεσουάρ και η πρέσα, είναι συχνές αιτίες για την αποδυνάμωση της τρίχας.