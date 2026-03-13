Εριέττα Κούρκουλου - Λάτση: Φωτογραφίες με τον μεγάλο της γιο - Πήγαν εκδρομή οι δυο τους

ΗΕριέττα Κούρκουλου – Λάτση μοιράζεται συχνά τις σκέψεις της στο προσωπικό της προφίλ στο Instagram. Από τις δυσκολίες στα επιχειρηματικά της βήματα μέχρι τη στιγμή που απέκτησε τον πρώτο της γιο, δεν κρύβει την ευαισθησία και τις ανησυχίες που τη διακατέχουν, ειδικά στο θέμα της μητρότητας.Πριν από λίγες ώρες αποκάλυψε σε νέα της ανάρτηση πως πέρασε δύο ημέρες μόνη με τον μεγάλο της γιο, Νικόλα, τις οποίες – όπως παραδέχεται – είχε πολλή ανάγκη.Στις φωτογραφίες βλέπουμε μητέρα και γιο να περπατούν στη φύση, να βλέπουν παιδικές ταινίες, να αγκαλιάζονται και να περνούν όμορφες στιγμές παρέα. Στο κείμενο που συνόδευε το καρουζέλ φωτογραφιών έγραψε ότι αυτές οι ημέρες ήταν κάτι που χρειαζόταν, ώστε να θυμηθεί πόσο πολύ προσπάθησε για να έρθει στη ζωή της το παιδί της.Μάλιστα, εξομολογείται ότι δεν ακολουθεί την στρατηγική του gentle parenting, καθώς έχει υψώσει τη φωνή της στον γιο της και του βάζει όρια, αλλά όταν φτάνει στα όριά της προσπαθεί να παίρνει απόσταση, ώστε να βλέπει τη μεγάλη εικόνα και την ουσία, η οποία είναι η αγάπη.