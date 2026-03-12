Η βάση κάθε σχέσης είναι η συναισθηματική οικειότητα – Πώς να τη δημιουργήσετε και να την ενισχύσετε στη δική σας

Είτε βρίσκεστε σε μία μακροχρόνια σχέση είτε ξεκινάτε τώρα τον δεσμό σας είτε διανύετε μια περίοδο αναζήτησης του εαυτού σας και είστε μόνη, ένα πράγμα είναι σίγουρο και μπορείτε να το επιβεβαιώσετε κι εσείς: οι σχέσεις θέλουν χρόνο, υπομονή και προσπάθεια.Σύμφωνα με τη Dr. Nicole LePera, ψυχολόγο, η βάση κάθε επιτυχημένης σχέσης είναι η συναισθηματική οικειότητα. Ευτυχώς, η ίδια μοιράζεται στο προφίλ της στο Instagram, το οποίο ακολουθούν πάνω από 6εκ. άνθρωποι τρόπους για να τη δημιουργήσουμε και να την ενισχύσουμε στη σχέση μας.Πριν περάσουμε στα βήματα που προτείνει να κάνουμε, ας δούμε τι ακριβώς είναι η συναισθηματική οικειότητα.Σύμφωνα με όσα γράφει: «Συναισθηματική οικειότητα είναι η διαδικασία της σύνδεσης με το ταίρι σας μέσα από πράξεις που επιτρέπουν και στους δυο σας να νιώθετε πως μπορείτε να εκφραστείτε δίχως ντροπή, ότι σας ακούν με σεβασμό, σας κατανοούν και σας εκτιμούν».