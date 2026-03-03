Ντέμι Μουρ: Μια γιατρός προειδοποιεί για την αποστεωμένη σιλουέτα της - «Κίνδυνος για την υγεία»

Το νέο λουκ της Demi Moore στα βραβεία του Σωματείου Ηθοποιών, πρώην SAG Awards, προκάλεσε συζητήσεις για την αποστεωμένη σιλουέτα της, μια εικόνα ακραία ακόμα και για την εποχή του Ozempic, όπου πολλές celebrities, και όχι μόνο, εμφανίζονται φανερά αδυνατισμένες. Ανάμεσα στις αντιδράσεις στα social media ήταν και εκείνη της Dr. Caroline Alencar, η οποία ειδικεύεται στη μεταβολική απώλεια βάρους στην περιεμμηνόπαυση και την εμμηνόπαυση.