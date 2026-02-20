Έπσταιν: Τουλάχιστον τρεις γυναικολόγοι είχαν αναλάβει τα κορίτσια του sex trafficking

Αν υπάρχει κάτι που οφείλουμε να αναγνωρίσουμε στον Jeffrey Epstein, ήταν ότι ήταν μεθοδικός. Στο διεθνές κύκλωμα sex trafficking που διαχειριζόταν, το μέγεθος του οποίου είναι δύσκολο ακόμα να συλλάβουμε καθώς όλο και περισσότερα στοιχεία από τους φακέλους του έρχονται στη δημοσιότητα, είχε συνένοχους τουλάχιστον τρεις γυναικολόγους της Νέας Υόρκης, που είχαν αναλάβει τα κορίτσια που εξέδιδε, φροντίζοντας να εξετάζονται για αφροδίσια νοσήματα και να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα αντισύλληψης. Συνεργαζόταν επίσης με τουλάχιστον έναν δερματολόγο και τον προσωπικό του παθολόγο.