H Όμπρεϊ Πλάζα προσθέτει μια πινελιά χρώματος στο μαύρο σύνολό της με μια πράσινη τσάντα Mulberry

Το βράδυ της Κυριακής, κλείνοντας ένα Σαββατοκύριακο γεμάτο shows της Εβδομάδας Μόδας της Νέας Υόρκης, η Plaza παρευρέθηκε σε ένα εορταστικό δείπνο στο Balthazar.

Δε βλέπουμε συχνά την Aubrey Plaza σε δημόσιες εμφανίσεις όταν όμως αυτό συμβαίνει, ποτέ δεν απογοητεύει. Το βράδυ της Κυριακής, κλείνοντας ένα Σαββατοκύριακο γεμάτο shows της Εβδομάδας Μόδας της Νέας Υόρκης, η Plaza παρευρέθηκε σε ένα εορταστικό δείπνο στο Balthazar, το οποίο μόλις πριν από λίγες ημέρες εγκαινίασε τη μηνιαία συνεργασία του με τον οίκο AMI Paris, την πρώτη επίσημη σύμπραξη μόδας για τη γαλλική brasserie.

