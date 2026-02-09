Λάμπρος Φιλίππου: Ένοχος για βιασμό και δύο απόπειρες
Λάμπρος Φιλίππου: Ένοχος για βιασμό και δύο απόπειρες
Με τις ψήφους 4 γυναικών.
Ολοκληρώθηκε σήμερα, Δευτέρα, 9/2, η δίκη για την υπόθεση Λάμπρου Φιλίππου, με την απόφαση του δικαστηρίου.
Το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο έκρινε τον κατηγορούμενο ένοχο κατά πλειοψηφία, για το αδίκημα του βιασμού και μίας από τις δύο απόπειρες βιασμού για τις οποίες κατηγορούνταν. Στη συνέχεια το δικαστήριο θα αποφασίσει για τις ποινές. Να σημειωθεί οτι η εισαγγελέας πρότεινε ποινή για 2+2 χρόνια. Μια ποινή για μια εκ των δύο αποπειρών βιασμού και μια ποινή για βιασμό τετελεσμένο.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο έκρινε τον κατηγορούμενο ένοχο κατά πλειοψηφία, για το αδίκημα του βιασμού και μίας από τις δύο απόπειρες βιασμού για τις οποίες κατηγορούνταν. Στη συνέχεια το δικαστήριο θα αποφασίσει για τις ποινές. Να σημειωθεί οτι η εισαγγελέας πρότεινε ποινή για 2+2 χρόνια. Μια ποινή για μια εκ των δύο αποπειρών βιασμού και μια ποινή για βιασμό τετελεσμένο.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα