Ποια είναι η Νεφέλη Τιτα, η σημαιοφόρος της ελληνικής ομάδας στους χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες 2026
MARIE CLAIRE

Γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Φλώρινα και κάνει σκι από 4 ετών.

Ητελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων στο Μιλάνο αποτελεί πλέον παρελθόν με τις εικόνες και τις συμμετοχές διασήμων να μένουν χαραγμένες στο μυαλό για καιρό.

 
Η Charlize Theron έστειλε το δικό της μήνυμα ειρήνης, ενώ η Mariah Carey μάγεψε με τη λευκή τουαλέτα της και το τραγούδι της στα ιταλικά. Φυσικά, μιας και η διοργανώτρια χώρα είναι η Ιταλία, η μόδα είχε τον πρώτο λόγο. Οι ομάδες φορούσαν ρούχα και στολές διασήμων σχεδιαστών, όπως ο Ralph Lauren, ο οποίος προσφέρει τα σχέδιά του στους αθλητές των αγώνων εδώ και δυο δεκαετίες.

 
Στις κερκίδες του σταδίου San Siro βρέθηκαν πολλοί διάσημοι, όπως ο Usher και η Michelle Yeoh, ενώ και ο πρωθυπουργός της Ελλάδας, Κυριάκος Μητσοτάκης, ήταν εκεί για να χειροκροτήσει και τους Έλληνες αθλητές και αθλήτριες.

