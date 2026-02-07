Ποια είναι η Νεφέλη Τιτα, η σημαιοφόρος της ελληνικής ομάδας στους χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες 2026

Ητελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων στο Μιλάνο αποτελεί πλέον παρελθόν με τις εικόνες και τις συμμετοχές διασήμων να μένουν χαραγμένες στο μυαλό για καιρό.Η Charlize Theron έστειλε το δικό της μήνυμα ειρήνης, ενώ η Mariah Carey μάγεψε με τη λευκή τουαλέτα της και το τραγούδι της στα ιταλικά. Φυσικά, μιας και η διοργανώτρια χώρα είναι η Ιταλία, η μόδα είχε τον πρώτο λόγο. Οι ομάδες φορούσαν ρούχα και στολές διασήμων σχεδιαστών, όπως ο Ralph Lauren, ο οποίος προσφέρει τα σχέδιά του στους αθλητές των αγώνων εδώ και δυο δεκαετίες.Στις κερκίδες του σταδίου San Siro βρέθηκαν πολλοί διάσημοι, όπως ο Usher και η Michelle Yeoh, ενώ και ο πρωθυπουργός της Ελλάδας, Κυριάκος Μητσοτάκης, ήταν εκεί για να χειροκροτήσει και τους Έλληνες αθλητές και αθλήτριες.