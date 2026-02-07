Ποια είναι η Νεφέλη Τιτα, η σημαιοφόρος της ελληνικής ομάδας στους χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες 2026
Γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Φλώρινα και κάνει σκι από 4 ετών.
Ητελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων στο Μιλάνο αποτελεί πλέον παρελθόν με τις εικόνες και τις συμμετοχές διασήμων να μένουν χαραγμένες στο μυαλό για καιρό.
Η Charlize Theron έστειλε το δικό της μήνυμα ειρήνης, ενώ η Mariah Carey μάγεψε με τη λευκή τουαλέτα της και το τραγούδι της στα ιταλικά. Φυσικά, μιας και η διοργανώτρια χώρα είναι η Ιταλία, η μόδα είχε τον πρώτο λόγο. Οι ομάδες φορούσαν ρούχα και στολές διασήμων σχεδιαστών, όπως ο Ralph Lauren, ο οποίος προσφέρει τα σχέδιά του στους αθλητές των αγώνων εδώ και δυο δεκαετίες.
Στις κερκίδες του σταδίου San Siro βρέθηκαν πολλοί διάσημοι, όπως ο Usher και η Michelle Yeoh, ενώ και ο πρωθυπουργός της Ελλάδας, Κυριάκος Μητσοτάκης, ήταν εκεί για να χειροκροτήσει και τους Έλληνες αθλητές και αθλήτριες.
