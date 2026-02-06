Πες μου ποια σειρά βλέπεις, να σου πω ποιος είσαι

Τι είναι οι competency porn σειρές που σκίζουν τώρα τελευταία; Γιατί κάποιοι δεν βαριούνται να βλέπουν ξανά και ξανά σε επανάληψη Friends και The Office; Πάει κάτι στραβά με εκείνους που διασκεδάζουν με αποτρόπαια true crimes και σειρές με serial killers;