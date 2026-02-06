Χέιλ Μπέρι: Έρχεται τέταρτος γάμος - Πώς συνδέονται οι προηγούμενες σχέσεις με την κακοποιητική ηλικία της
MARIE CLAIRE

Χέιλ Μπέρι: Έρχεται τέταρτος γάμος - Πώς συνδέονται οι προηγούμενες σχέσεις με την κακοποιητική ηλικία της

Πώς είχε εξηγήσει η ίδια το αφήγημα «άτυχη στην αγάπη»

Χέιλ Μπέρι: Έρχεται τέταρτος γάμος - Πώς συνδέονται οι προηγούμενες σχέσεις με την κακοποιητική ηλικία της
Η Halle Berry ετοιμάζεται να ανταλλάξει όρκους αγάπης για τέταρτη φορά, αν και δεν έχει ορίσει ημερομηνία. Η 59χρονη οσκαρική ηθοποιός αρραβωνιάστηκε με τον σύντροφό της Van Hunt, διαψεύδοντας τις φήμες ότι απέρριψε την πρόταση γάμου του: «Έγινε κάποια παρεξήγηση, ότι εκείνος μού έκανε πρόταση γάμου κι εγώ την απέρριψα» δήλωσε στην τηλεοπτική εκπομπή The Tonight Show Starring Jimmy Fallon.

Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης