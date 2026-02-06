Χέιλ Μπέρι: Έρχεται τέταρτος γάμος - Πώς συνδέονται οι προηγούμενες σχέσεις με την κακοποιητική ηλικία της

Η Halle Berry ετοιμάζεται να ανταλλάξει όρκους αγάπης για τέταρτη φορά, αν και δεν έχει ορίσει ημερομηνία. Η 59χρονη οσκαρική ηθοποιός αρραβωνιάστηκε με τον σύντροφό της Van Hunt, διαψεύδοντας τις φήμες ότι απέρριψε την πρόταση γάμου του: «Έγινε κάποια παρεξήγηση, ότι εκείνος μού έκανε πρόταση γάμου κι εγώ την απέρριψα» δήλωσε στην τηλεοπτική εκπομπή The Tonight Show Starring Jimmy Fallon.