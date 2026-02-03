Χάιντι Κλουμ: Εντυπωσίασε με τα naked dresses σε δύο συνεχόμενες εμφανίσεις στο κόκκινο χαλί
Πήγε το look σε άλλο επίπεδο

Τα μεγαλύτερα βραβεία της μουσικής δεν απογοήτευσαν ούτε φέτος: τα 68α Grammy έγραψαν ιστορία με ρεκόρ νικών για καλλιτέχνες όπως οι Bad Bunny και Billie Eilish. Αλλά ακόμα και πριν ξεκινήσει η τελετή, τα βλέμματα είχαν στραφεί στις εμφανίσεις των stars στο κόκκινο χαλί.

 
Η τάση του «naked dressing» ήταν παρούσα, με διάσημες όπως η Chappell Roan και η Sabrina Carpenter να επιλέγουν στυλ που άφηναν πολλά σημεία του κορμιού τους ακάλυπτα. Η Heidi Klum δεν έχασε την ευκαιρία να κάνει fashion statement, υιοθετώντας τη συγκεκριμένη τάση σε δύο συνεχόμενες εμφανίσεις μέσα στο Grammy weekend.

Το εντυπωσιακό κόκκινο φόρεμα
Το μοντέλο ήταν από τις πρώτες celebrities που αγκάλιασαν την τάση του naked dressing. Είναι φανατική της φιλοσοφίας «less is more» και δεν διστάζει να το αποδείξει και στις εμφανίσεις της στο κόκκινο χαλί.

