American Love Story: Τι να περιμένουμε από τη σειρά για την Carolyn Bessette-Kennedy και τον John F. Kennedy Jr

ΟΦεβρουάριος είναι ο μήνας του έρωτα και δεν θα υπήρχε άλλος καταλληλότερος για να αποτελέσει εκείνον που θα γίνει η πρεμιέρα της σειράς που είναι αφιερωμένη σε ένα ζευγάρι που βρέθηκε στο επίκεντρο της προσοχής με την αγάπη του.Ο λόγος για τον John F. Kennedy Jr., την Carolyn Bessette-Kennedy και τη σειρά American Love Story, που ευελπιστεί να παρουσιάσει τη ζωή του ζευγαριού από τη στιγμή που γνωρίστηκαν μέχρι και τον τραγικό θάνατό τους το 1999.Το πρωί της Δευτέρας, 2 Φεβρουαρίου, παρουσιάστηκε το πρώτο trailer για τη σειρά, της οποίας ο πλήρης τίτλος είναι «Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette». Στο video βλέπουμε τους πρωταγωνιστές, τον Paul Anthony Kelly στον ρόλο του John F. Kennedy Jr. και τη Sarah Pidgeon ως Carolyn Bessette Kennedy, να συναντιούνται και να ερωτεύονται.Ωστόσο, η σχέση τους δεν εξελίσσεται χωρίς δυσκολίες, καθώς βρίσκονται συνεχώς αντιμέτωποι με την ασφυκτική προσοχή των media και τους φωτογράφους που κατασκήνωναν έξω από το διαμέρισμά τους. «Υπάρχει ο δικός σου κόσμος. Και υπάρχει και ο δικός μου», ακούγεται να λέει η Carolyn στον JFK Jr. «Δεν είναι θέμα αν θέλω να περάσω το υπόλοιπο της ζωής μου μαζί σου. Είναι αν είμαι φτιαγμένη για να γίνω η κυρία JFK Jr.».Στο trailer βλέπουμε επίσης την Carolyn να εργάζεται στον οίκο Calvin Klein τη δεκαετία του ’90, αναδεικνύοντας το διαχρονικό στιλ της, από το οποίο γυναίκες σε όλο τον κόσμο εμπνέονται μέχρι και σήμερα.