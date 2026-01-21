Αποκαλύφθηκαν τα μηνύματα της Blake Lively με την Taylor Swift σχετικά με τη διαμάχη με τον Justin Baldoni

Η διαμάχη ανάμεσα στην Blake Lively και τον Justin Baldoni γύρω από την ταινία It Ends With Us αποκτά μια νέα διάσταση, μετά την αποκάλυψη ιδιωτικών μηνυμάτων που αντάλλαξε η ηθοποιός με την στενή της φίλη, Taylor Swift. Τα μηνύματα κατατέθηκαν ως μέρος δικαστικών εγγράφων και ήρθαν στη δημοσιότητα, επαναφέροντας τη συζήτηση γύρω από τα όρια της ιδιωτικότητας αλλά και τις ισορροπίες εξουσίας στο Χόλιγουντ.