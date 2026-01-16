Μπεν Άφλεκ: Γιατί δεν θέλει τα παιδιά του να γίνουν ηθοποιοί
Μπεν Άφλεκ: Γιατί δεν θέλει τα παιδιά του να γίνουν ηθοποιοί
«Δεν θα ήθελα να χαραμίσουν τη ζωή τους στην υποκριτική»
Ο Ben Affleck δεν θεωρεί δεδομένο ότι τα παιδιά που έχει αποκτήσει με την Jennifer Garner θα ακολουθήσουν τον δρόμο του Χόλιγουντ ούτε, όπως είπε, θα το επιδίωκε.
Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα