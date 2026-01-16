Πώς να φορέσετε κάπρι κολάν με γόβες σύμφωνα με την Έμιλι Μπλαντ
MARIE CLAIRE

Η ηθοποιός παρέδωσε μαθήματα στυλ με ένα look που αναμένεται να κυριαρχήσει το 2026.

Είναι πλέον επίσημο: τα capri leggings επιστρέφουν δυναμικά και συγκαταλέγονται ήδη στις αγαπημένες τάσεις της χρονιάς. Η πρώτη εμφάνιση του 2026 ήρθε από την Emily Blunt με ένα Carolina Herrera σύνολο με το οποίο έλαμψε από την κορυφή ως τα νύχια.

Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
