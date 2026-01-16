Πώς να φορέσετε κάπρι κολάν με γόβες σύμφωνα με την Έμιλι Μπλαντ
Πώς να φορέσετε κάπρι κολάν με γόβες σύμφωνα με την Έμιλι Μπλαντ
Η ηθοποιός παρέδωσε μαθήματα στυλ με ένα look που αναμένεται να κυριαρχήσει το 2026.
Η ηθοποιός παρέδωσε μαθήματα στυλ με ένα look που αναμένεται να κυριαρχήσει το 2026.
Είναι πλέον επίσημο: τα capri leggings επιστρέφουν δυναμικά και συγκαταλέγονται ήδη στις αγαπημένες τάσεις της χρονιάς. Η πρώτη εμφάνιση του 2026 ήρθε από την Emily Blunt με ένα Carolina Herrera σύνολο με το οποίο έλαμψε από την κορυφή ως τα νύχια.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα