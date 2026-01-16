Όταν η μόδα αγαπά τη λογοτεχνία: Μια νέα καμπάνια-ωδή στην ανάγνωση
Από τον οίκο Dior
Τα τελευταία χρόνια, η μόδα και η λογοτεχνία συνυπάρχουν ολοένα και πιο συχνά, συνδυάζοντας δύο διαφορετικές αλλά βαθιά συγγενικές μορφές δημιουργικότητας. Και δεν μπορούμε παρά να το απολαμβάνουμε. Από τη Chanel, που έχει προσκαλέσει προσωπικότητες με αγάπη για το διάβασμα όπως η Charlotte Casiraghi να μοιραστούν τα αγαπημένα τους βιβλία, μέχρι την καμπάνια Narratives του οίκου Valentino που γέμισε τους δρόμους με αφίσες όχι ρούχων αλλά λογοτεχνικών αποσπασμάτων, η αγάπη για τον γραπτό λόγο βρίσκει όλο και πιο έντονα τη θέση της στον κόσμο της μόδας.
