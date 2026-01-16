Όταν η μόδα αγαπά τη λογοτεχνία: Μια νέα καμπάνια-ωδή στην ανάγνωση
MARIE CLAIRE

Όταν η μόδα αγαπά τη λογοτεχνία: Μια νέα καμπάνια-ωδή στην ανάγνωση

Από τον οίκο Dior

Όταν η μόδα αγαπά τη λογοτεχνία: Μια νέα καμπάνια-ωδή στην ανάγνωση
Τα τελευταία χρόνια, η μόδα και η λογοτεχνία συνυπάρχουν ολοένα και πιο συχνά, συνδυάζοντας δύο διαφορετικές αλλά βαθιά συγγενικές μορφές δημιουργικότητας. Και δεν μπορούμε παρά να το απολαμβάνουμε. Από τη Chanel, που έχει προσκαλέσει προσωπικότητες με αγάπη για το διάβασμα όπως η Charlotte Casiraghi να μοιραστούν τα αγαπημένα τους βιβλία, μέχρι την καμπάνια Narratives του οίκου Valentino που γέμισε τους δρόμους με αφίσες όχι ρούχων αλλά λογοτεχνικών αποσπασμάτων, η αγάπη για τον γραπτό λόγο βρίσκει όλο και πιο έντονα τη θέση της στον κόσμο της μόδας.

Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης