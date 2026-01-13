Balayage vs Ανταύγειες: Ποια τεχνική βαφής μαλλιών είναι ιδανική για εσάς;
Balayage vs Ανταύγειες: Ποια τεχνική βαφής μαλλιών είναι ιδανική για εσάς;
Οι βασικές τους διαφορές, ώστε να επιλέξετε την καταλληλότερη.
Θέλετε να ανοίξετε το χρώμα των μαλλιών σας δεν ξέρετε αν πρέπει να κάνετε ανταύγειες ή balayage; Μην αγχώνεστε, δεν είστε οι μόνες.
Αρχικά να πούμε πως ναι, οι δύο τεχνικές διαφέρουν πολύ, χωρίς αυτό να σημαίνει πως η μία είναι καλύτερη από την άλλη. Η απόφαση εξαρτάται από τις προτιμήσεις και τους στόχους του καθενός για τα μαλλιά του.
Balayage
Το αγαπούν πολλές διάσημες και μη και όχι άδικα, αφού δίνει ένα φυσικό αποτέλεσμα. Στο balayage η βαφή εφαρμόζεται απευθείας στα μαλλιά, χωρίς να χρησιμοποιούνται αλουμινόχαρτα. Το τελικό look θυμίζει τα μαλλιά που έχουν ανοίξει φυσικά από τον ήλιο, με το χρώμα να γίνεται πιο ανοιχτό στις άκρες. Δεν απαιτεί συχνή συντήρηση, καθιστώντας το έτσι ιδανικό για όσες δεν θέλουν να πηγαίνουν συνέχεια στο κομμωτήριο για να βάψουν τις ρίζες, αφού τα μαλλιά μακραίνουν με το χρώμα να δείχνει αρμονικό για πολλούς μήνες.
