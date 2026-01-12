«Είχαμε σφυρίχτρες, είχαν όπλα»: Η σύζυγος της Ρενέ Γκουντ μίλησε μετά τη δολοφονία της

Η Renee Macklin Good δολοφονήθηκε από την αστυνομία Μετανάστευσης στη Μινεάπολη στις 7 Ιανουαρίου σε ηλικία 37 ετών. Η σύζυγός της, σε δήλωσή της, περιγράφει τη 37χρονη ποιήτρια και μητέρα τριών παιδιών ως έναν άνθρωπο «φτιαγμένο από ήλιο». «Κυριολεκτικά έλαμπε. Δεν φορούσε γκλίτερ, αλλά ορκίζομαι ότι έβγαιναν σπίθες από τους πόρους της. Συνεχώς».Σε γρατή ανακοίνωσή της, λίγες ημέρες μετά τον θάνατο της συζύγου της, η Becca Good, σημείωσε: «Η Renee ήταν χριστιανή και πίστευε ότι όλες οι θρησκείες διδάσκουν την ίδια βασική αλήθεια: είμαστε εδώ για να αγαπάμε ο ένας τον άλλον, να φροντίζουμε ο ένας τον άλλον και να κρατάμε ο ένας τον άλλον ασφαλή».Η Renee Good σκοτώθηκε, όταν τρεις άνδρες της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE) περικύκλωσαν το όχημα της, λίγα τετράγωνα από το σπίτι τους, όταν εκείνη και η σύζυγός της σταμάτησαν για να να στηρίξουν τους γείτονές τους κατά τη διάρκεια επιχείρησης της ICE στη νότια Μινεάπολη. «Εμείς είχαμε σφυρίχτρες. Εκείνοι είχαν όπλα», έγραψε στην πρώτη γραπτή και δημόσια τοποθέτησή της για το συμβάν.