Οι στιγμές που δεν έδειξαν οι κάμερες στις Χρυσές Σφαίρες 2026 (φωτογραφίες - βίντεο)

Με την εποχή των βραβείων να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, οι Χρυσές Σφαίρες πλέον ανήκουν στο παρελθόν και εμείς αναμένουμε την επόμενη απονομή για να θαυμάσουμε τους ανθρώπους που μας κρατούν συντροφιά μέσα από τη δουλειά τους. Πέρα από τις εμφανίσεις, τις ανατροπές στις βραβεύσεις τη βραδιά της 11ης Ιανουαρίου υπήρξαν και πολλά διασκεδαστικά στιγμιότυπα τα οποία οι κάμερες δεν έδειξαν.Από τη γεμάτη αγάπη φωτογραφία της Miley Cyrus με τη Selena Gomez, που μας θύμισαν τα πρώτα τους βήματα στη Disney μέχρι τον Leonardo Di Caprio και τις περίεργες γκριμάτσες του, παρακάτω οι «πίσω από τις κάμερες» στιγμές δείχνουν τη διασκεδαστική και ανθρώπινη πλευρά των βραβείων, που πολλές φορές δεν προλαβαίνουμε να δούμε ανάμεσα στις επίσημες φωτογραφίες, τις βραβεύσεις και τα στενά χρονικά περιθώρια των επίσημων τελετών.