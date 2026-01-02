Γιατί ο χορός του Τζον Χαμ έχει γίνει το νέο αγαπημένο βίντεο του διαδικτύου

Μια σκηνή με τον Jon Hamm να χορεύει με κλειστά τα μάτια έχει κατακλύσει τα social media. Ο ηθοποιός εμφανίζεται στo 8o επεισόδιο της σειράς toy Apple TV+ «Your Friends & Neighbors» ως Andrew Cooper, ένας διαχειριστής κεφαλαίων που χάνει τη δουλειά του και καταφεύγει σε ληστείες για να διατηρήσει τον τρόπο ζωής της οικογένειάς του.Στη σκηνή, χορεύει μόνος σε ένα γεμάτο κλαμπ, χαμένος στη μουσική, ξεφεύγοντας προσωρινά από το χάος γύρω του. Η εκφραστική του κίνηση και το χαλαρό του στιλ έχουν γίνει έμπνευση για αμέτρητα TikTok βίντεο, από στιγμές χαράς και ανακούφισης μέχρι νοσταλγικές αναμνήσεις από τα πάρτι του παρελθόντος.Η Apple είχε ανεβάσει το αρχικό απόσπασμα στα social media της, όπως το Instagram και το YouTube, πριν από περίπου εννέα μήνες. Ωστόσο, μόλις τις τελευταίες εβδομάδες δημιουργοί περιεχομένου άρχισαν να το αξιοποιούν πραγματικά, μετατρέποντάς το σε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα και ευρηματικά viral trends των ημερών. Το viral trend συνοδεύεται από το τραγούδι «Turn The Lights Off» των DJ Kato και Jon Nørgaard, που κυκλοφόρησε το 2010. Ο DJ Kato, βλέποντας τη δημοτικότητα του clip, δημιούργησε και ο ίδιος ένα βίντεο χρησιμοποιώντας το remix του Hamm, δηλώνοντας πόσο σουρεαλιστικό ήταν να έχει το «No.1 viral τραγούδι στον κόσμο».