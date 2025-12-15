Κλόι Καρντάσιαν: Το αναπάντεχο φλερτ της με δάσκαλο από την Καλιφόρνια
MARIE CLAIRE

Κλόι Καρντάσιαν: Το αναπάντεχο φλερτ της με δάσκαλο από την Καλιφόρνια

Όταν ο ιταλικής καταγωγής Jacob Myers έκανε μια ανάρτηση στο TikTok, μάλλον δεν περίμενε αυτές τις εξελίξεις

Κλόι Καρντάσιαν: Το αναπάντεχο φλερτ της με δάσκαλο από την Καλιφόρνια
Ένας δάσκαλος από την Καλιφόρνια, ο ιταλικής καταγωγής Jacob Myers, αποφάσισε να κάνει μια ανάρτηση στο TikTok, αναζητώντας μια γυναίκα που «θα με ρωτάει πώς πήγε η μέρα μου στο σχολείο». Η δημοσίευσή του έγινε viral, αλλά έστω κι έτσι μάλλον δεν θα περίμενε ανάμεσα σε εκείνες που ανταποκρίθηκαν να ήταν και η Khloe Kardashian η οποία του έστειλε το μήνυμα: «Πώς ήταν η μέρα σου;».

Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης