Κλόι Καρντάσιαν: Το αναπάντεχο φλερτ της με δάσκαλο από την Καλιφόρνια
Όταν ο ιταλικής καταγωγής Jacob Myers έκανε μια ανάρτηση στο TikTok, μάλλον δεν περίμενε αυτές τις εξελίξεις
Ένας δάσκαλος από την Καλιφόρνια, ο ιταλικής καταγωγής Jacob Myers, αποφάσισε να κάνει μια ανάρτηση στο TikTok, αναζητώντας μια γυναίκα που «θα με ρωτάει πώς πήγε η μέρα μου στο σχολείο». Η δημοσίευσή του έγινε viral, αλλά έστω κι έτσι μάλλον δεν θα περίμενε ανάμεσα σε εκείνες που ανταποκρίθηκαν να ήταν και η Khloe Kardashian η οποία του έστειλε το μήνυμα: «Πώς ήταν η μέρα σου;».
