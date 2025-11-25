H εμφάνιση της Νάταλι Πόρτμαν στο κόκκινο χαλί με μαύρο μίνι φόρεμα και biker boots
Στην πρεμιέρα της νέας της ταινίας, Vie Privée, στο Παρίσι.

Oι biker boots έχουν επιστρέψει δυναμικά στη μόδα εδώ και μερικές σεζόν και από ότι φαίνεται δεν ανήκουν μόνο στα casual outfits. Μπορούν άνετα να ανέβουν στο κόκκινο χαλί και η Natalie Portman έδωσε το παράδειγμα.

