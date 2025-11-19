Πώς να φορέσουμε το λευκό για μια πρωινή εμφάνιση το φθινόπωρο, σύμφωνα με τη Δήμητρα Ματσούκα

Tην Pret-A-Porter συλλογή Άνοιξη-Καλοκαίρι 2026 του Maison Zoulias, παρουσίασε το μεσημέρι της Δευτέρας, 17 Νοεμβρίου, ο Βασίλης Ζούλιας, στο πλαίσιο της 37ης Εβδομάδας Μόδας της Αθήνας, στο Golf της Γλυφάδας.Η αισθητική της συλλογής, που φέρει το όνομα, Beautiful, παραπέμπει σε μια νοσταλγική, αλλά πλήρως ανανεωμένη θηλυκότητα. Οι νέες δημιουργίες του περιελάμβαναν πολυτελή μίνι φορέματα, αέρινες τουνίκ, σορτς με ασορτί τοπ, παντελόνες με πουκάμισα, με capri σανδάλια ή κλασικά sneakers από καμβά, statement σκουλαρίκια, vintage γυαλιά ηλίου και πλατιά καπέλα. Όλα ντυμένα με τα εντυπωσιακά μοτίβα για τα οποία φημίζεται ο σχεδιαστής, σε μια παλέτα γεμάτη ζωηρές αποχρώσεις, από κίτρινο και ροζ μέχρι μπλε και βιολετί.