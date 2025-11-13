«The Devil Wears Prada 2»: Έχουμε νέο teaser-επανασύνδεση Μέριλ Στριπ και Αν Χάθαγουεϊ
«The Devil Wears Prada 2»: Έχουμε νέο teaser-επανασύνδεση Μέριλ Στριπ και Αν Χάθαγουεϊ
Με σάουντρακ που κλείνει το μάτι στο «τιμώμενο» πρόσωπο της ταινίας
Μετά το πρώτο teaser του «Devil Wears Prada 2» με τις χαρακτηριστικές κόκκινες γόβες, τα ψηλοτάκουνα βρίσκουν επιτέλους τον ιδιοκτήτη τους: τα φοράει η Meryl Streep. Η Anne Hathaway σταματάει τελευταία στιγμή το ασανσέρ μέσα στο οποίο βρίσκεται η Streep για να μπει, εισπράττοντας την επικριτική στάση της ηρωίδας της, Miranda Priestly, και το σχόλιο: «Άργησες».
Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα