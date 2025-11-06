Η Μέγκαν Μαρκλ επιστρέφει στην υποκριτική έπειτα από 8 έτη απουσίας

ΗMeghan Markle επιστρέφει στην υποκριτική, παρά τις παλαιότερες δηλώσεις της ότι είχε «ολοκληρώσει» αυτό το κεφάλαιο της ζωής της. Στις 5 Νοεμβρίου, η Δούκισσα του Σάσεξ εντοπίστηκε στα γυρίσματα της νέας ταινίας Close Personal Friends στην Pasadena της Καλιφόρνια, όπως αποκάλυψε πρώτη η Sun.«Η Meghan βρέθηκε σήμερα στο σετ», ανέφερε πηγή στο περιοδικό PEOPLE. «Έχει έναν μικρό ρόλο. Έδειχνε χαλαρή και ευδιάθετη. Συστήθηκε σε όλους, ήταν πολύ γλυκιά και προσιτή».Σύμφωνα με πληροφορίες, η Meghan Markle θα υποδυθεί τον εαυτό της στην ταινία των Amazon–MGM Studios, όπου πρωταγωνιστούν επίσης οι Brie Larson, Lily Collins, Jack Quaid και Henry Golding. Η παραγωγή είχε ανακοινωθεί τον Αύγουστο, ενώ η κωμωδία ακολουθεί ένα ζευγάρι που γνωρίζεται με ένα διάσημο ζευγάρι κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού στη Santa Barbara, μια ιδανική σύνδεση με το σπίτι της Meghan και του Prince Harry στο Montecito.Ο «ρόλος» της σηματοδοτεί την πρώτη επιστροφή της στην υποκριτική μετά τον γάμο της με τον Harry, τον Μάιο του 2018. Έκτοτε, το ζευγάρι έχει αποσυρθεί από τα βασιλικά του καθήκοντα και έχει εγκατασταθεί στην Καλιφόρνια, όπου μεγαλώνει τα δύο παιδιά του, τον Prince Archie, 6 ετών, και την Princess Lilibet, 4 ετών.Πηγή από το στούντιο είπε στη The Sun: «Πρόκειται για μια πολύ σημαντική στιγμή για τη Meghan και σηματοδοτεί την επιστροφή της σε αυτό που πραγματικά αγαπά. Έχει δεχτεί πληθώρα προτάσεων, όμως αυτή φάνηκε η σωστή».