Βικτόρια Μπέκαμ: «Είμαι φεμινίστρια, αλλά χαίρομαι να στηρίζω τον σύζυγό μου» (βίντεο)

Με αφορμή το ντοκιμαντέρ «Victoria Beckham» που έκανε πρόσφατα πρεμιέρα στο Netflix, η Posh Spice βρέθηκε καλεσμένη στο podcast–φαινόμενο της Αμερικής, Call Her Daddy.Η οικοδέσποινα του podcast, Alex Cooper, είναι γνωστή για τις εκ βαθέων συνεντεύξεις της με περιζήτητους καλεσμένους, όπως οι Jane Fonda, Kim Kardashian, Kamala Harris και για την έμφαση που δίνει στις εμπειρίες των γυναικών χωρίς ταμπού. Η συνέντευξη της Victoria Beckham αποτέλεσε μια ακόμα επιτυχία, με τα σχόλια των θαυμαστών στα social media να είναι διθυραμβικά. Μια συζήτηση που απέδειξε πως πίσω από την άψογη εικόνα της, η Victoria Beckham παραμένει μια γυναίκα που δεν φοβάται να μιλήσει για τις ευαλωτότητές της.Παρακάτω, τέσσερα δυνατά σημεία της συνέντευξης που αξίζει να κρατήσουμε.