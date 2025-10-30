Βικτόρια Μπέκαμ: «Είμαι φεμινίστρια, αλλά χαίρομαι να στηρίζω τον σύζυγό μου» (βίντεο)
Βικτόρια Μπέκαμ: «Είμαι φεμινίστρια, αλλά χαίρομαι να στηρίζω τον σύζυγό μου» (βίντεο)
Πίσω από την εικόνα της αγέλαστης επιχειρηματία υπάρχει μια γυναίκα που μιλά για ευαλωτότητα, ισορροπία και νέες αρχές.
Με αφορμή το ντοκιμαντέρ «Victoria Beckham» που έκανε πρόσφατα πρεμιέρα στο Netflix, η Posh Spice βρέθηκε καλεσμένη στο podcast–φαινόμενο της Αμερικής, Call Her Daddy.
Η οικοδέσποινα του podcast, Alex Cooper, είναι γνωστή για τις εκ βαθέων συνεντεύξεις της με περιζήτητους καλεσμένους, όπως οι Jane Fonda, Kim Kardashian, Kamala Harris και για την έμφαση που δίνει στις εμπειρίες των γυναικών χωρίς ταμπού. Η συνέντευξη της Victoria Beckham αποτέλεσε μια ακόμα επιτυχία, με τα σχόλια των θαυμαστών στα social media να είναι διθυραμβικά. Μια συζήτηση που απέδειξε πως πίσω από την άψογη εικόνα της, η Victoria Beckham παραμένει μια γυναίκα που δεν φοβάται να μιλήσει για τις ευαλωτότητές της.
Παρακάτω, τέσσερα δυνατά σημεία της συνέντευξης που αξίζει να κρατήσουμε.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Η οικοδέσποινα του podcast, Alex Cooper, είναι γνωστή για τις εκ βαθέων συνεντεύξεις της με περιζήτητους καλεσμένους, όπως οι Jane Fonda, Kim Kardashian, Kamala Harris και για την έμφαση που δίνει στις εμπειρίες των γυναικών χωρίς ταμπού. Η συνέντευξη της Victoria Beckham αποτέλεσε μια ακόμα επιτυχία, με τα σχόλια των θαυμαστών στα social media να είναι διθυραμβικά. Μια συζήτηση που απέδειξε πως πίσω από την άψογη εικόνα της, η Victoria Beckham παραμένει μια γυναίκα που δεν φοβάται να μιλήσει για τις ευαλωτότητές της.
Παρακάτω, τέσσερα δυνατά σημεία της συνέντευξης που αξίζει να κρατήσουμε.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα