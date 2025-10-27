Η απόχρωση που δεν αποχωρίζεται η Selena Gomez στο φθινοπωρινό της μανικιούρ είναι και η δική μας αγαπημένη

Το απόλυτο fall χρώμα που είναι ιδανικό για κάθε περίσταση.



Φέτος το φθινόπωρο, ένα χρώμα έχει κερδίσει την πρώτη θέση τις καρδιές μας όσον αφορά στο μανικιούρ: το βαθύ, πλούσιο μπορντό. Και η Selena Gomez το έχει αναδείξει σε απόλυτο must-have, κάνοντάς το το αγαπημένο της για κάθε εμφάνιση της σεζόν. Η σταρ έχει αφήσει πίσω της τις απαλές, ουδέτερες αποχρώσεις που φόρεσε τον Σεπτέμβριο στον γάμο της με τον Benny Blanco και έχει στραφεί σε μια πιο σκούρα, κομψή επιλογή που αποπνέει αμέσως φθινοπωρινή διάθεση.

27.10.2025, 16:00