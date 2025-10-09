Συγκλονιστικές μαρτυρίες Ουκρανών στο Marie Claire: «Πλέον ξέρουμε πότε δεχόμαστε επίθεση και πόσα λεπτά χρειαζόμαστε μέχρι το καταφύγιο»

Ένας πόλεμος που για τους εξωτερικούς παρατηρητές καταλήγει μετά από τέσσερα χρόνια σχεδόν σαν ένας λευκός θόρυβος που παίζει πίσω από την καθημερινή ειδησεογραφία δεν παύει, για όσους τον βιώνουν άμεσα ή έμμεσα, να διατηρεί ατόφια τη φρίκη του, με τους θανάτους, τους τραυματισμούς, την ανέχεια, την οδύνη του εκτοπισμού ή την αγωνία μιας καθημερινότητας στην εμπόλεμη ζώνη, όπου η ζωή αποτελεί διαρκές διακύβευμα.