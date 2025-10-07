Νικόλ Κίντμαν: H αλλαγή στα μαλλιά της μετά τον χωρισμό και η έξοδος με τις κόρες της
Stylish εμφάνιση στο show του Chanel στο Παρίσι
ΗNicole Kidman έκανε μία ακόμη δημόσια εμφάνιση λίγες ημέρες μετά την αίτηση διαζυγίου που κατέθεσε για τη λύση του γάμου της με τον Keith Urban, με ένα εντυπωσιακό νέο λουκ και τις κόρες της, Sunday Rose (17) και Faith Margaret (14), στο πλευρό της.
Η ηθοποιός έδωσε το «παρών» στην επίδειξη μόδας της Chanel, στο πλαίσιο της Paris Fashion Week στις 6 Οκτωβρίου, και μαγνήτισε τα βλέμματα με το κομψό αλλά και ανεπιτήδευτο στυλ της. Επέλεξε ένα λευκό, φαρδύ πουκάμισο και ένα παντελόνι σε ανοιχτή γαλάζια απόχρωση, το οποίο συνδύασε με μία κόκκινη τσάντα ώμου. Το μακιγιάζ της ήταν διακριτικό, με ήπιες αποχρώσεις, ρουζ στα μάγουλα και απαλά ροζ χείλη.
