Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ σε μια σπάνια δήλωση για τον αγώνα της Κέιτ Μίντλετον με τον καρκίνο
Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ σε μια σπάνια δήλωση για τον αγώνα της Κέιτ Μίντλετον με τον καρκίνο
«Συνειδητοποιείς ότι το χαλί κάτω από τα πόδια σου μπορεί να τραβηχτεί ανά πάσα στιγμή»
Ο πρίγκιπας William έδωσε μια συνέντευξη στην τηλεοπτική σειρά «The Reluctant Traveler», όπου έκανε σπάνια σχόλια για τον αγώνα της Kate Middleton με τον καρκίνο.
Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα