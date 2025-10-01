Η εντυπωσιακή εμφάνιση της Έμιλι Μπλαντ με αστραφτερό κόκκινo φόρεμα από την Elisabetta Franchi
Στην πρεμιέρα της ταινίας The Smashing Machine στο Λος Άντζελες.
Η περιοδεία Τύπου της Emily Blunt για το The Smashing Machine έκανε στάση στο Λος Άντζελες τη Δευτέρα, όπου η Βρετανίδα ηθοποιός παρευρέθηκε στην πρεμιέρα που πραγματοποιήθηκε στο Samuel Goldwyn Theater. Και αν κάτι μας έχει διδάξει η πορεία της στο κόκκινο χαλί, είναι πως η Emily δεν φοβάται ποτέ τις εφαρμοστές σιλουέτες.
