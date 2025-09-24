Καρέ μαλλιά: Πέντε χτενίσματα που είναι ιδανικά για αυτό το μήκος

Όχι δεν χρειάζεται να αφήνετε συνέχεια τα μαλλιά σας κάτω.



Τα καρέ μαλλιά δεν απαιτούν ιδιαίτερο χρόνο στο styling, δείχνουν κομψά και stylish και αποτελούν μία από τις μεγαλύτερες τάσεις και αυτής της σεζόν. Αν σκέφτεστε κι εσείς να το υιοθετήσετε, ξέρουμε τι σας προβληματίζει: θα μπορείτε να κάνετε χτενίσματα ή θα πρέπει να αφήνετε συνέχεια τα μαλλιά σας κάτω;





Τα hairstyles που συγκεντρώσαμε παρακάτω δίνουν την απάντηση, αποδεικνύοντας πως μπορείτε να κάνετε σχεδόν όλα χτενίσματα που θα κάνατε και σε μακριά μαλλιά, με μικρές παραλλαγές.





24.09.2025, 14:00