Performative male: Ο τύπος άντρα που βλέπουμε συνέχεια μπροστά μας τον τελευταίο καιρό και τι πρέπει να προσέξουμε

Δεν χρειάζεται να σκρολάρουμε ατελείωτα στα social media για να έχουμε συναντήσει, τον τελευταίο καιρό, τον όρο «performative male» ή «performative man». Υπάρχει παντού και χρησιμοποιείται για να περιγράψει έναν τύπο άντρα που με μια πρώτη ματιά μπορούμε να αναγνωρίσουμε από την tote bag του, το βιβλίο φιλοσοφίας που διαβάζει σε κάποιο καφέ και τον matcha latte με το οποίο το συνοδεύει.